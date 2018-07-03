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Polonya'da Nawalka dönemi sona eriyor

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2018 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Polonya Milli Takımı'nda teknik direktör Adam Nawalka ile yollar ayrılacak

Polonya'da Nawalka dönemi sona eriyor
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Polonya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kontrat süresi ay sonunda sona erecek 60 yaşındaki teknik adam ile sözleşme yenilenmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, Polonyalı teknik direktörün 30 Temmuz'a kadar takımı çalıştırmaya devam edeceği, bu süreçte yeni teknik adamlarla temasa geçileceği de bildirildi.

Polonya'yı 2013 yılından bu yana çalıştıran Nawalka ise alınan sonuçların sorumluluğunu aldığını kaydederek, "Beklentileri karşılayamadık. Sahada planlarımızı uygulayamadık ve hedeflerimizin altında kaldık. Hayal kırıklığına uğradık ve bunun tek sorumlusu benim." ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda H Grubu'nda Senegal'e 2-1, Kolombiya'ya 3-0 kaybeden Polonya, tek galibiyetini Japonya'yı 1-0 yenerek almış ve 3 puanla grubu son sırada tamamlamıştı.

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