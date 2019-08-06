 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
banner69
Motor sesleri Kalkanlı’dan yükseldi
Motor sesleri Kalkanlı’dan yükseldi
57 0
Vatandaşın yol isyanı büyük
Vatandaşın yol isyanı büyük
28 0
 
Karting’te liderler kazandılar
Karting’te liderler kazandılar
14 0
2019 Venezuela Güzeli seçildi
2019 Venezuela Güzeli seçildi
48 0
Mehmet Akar son yolculuğuna uğurlandı
Mehmet Akar son yolculuğuna uğurlandı
15 0
Halil İbrahim muradına erdi
Halil İbrahim muradına erdi
516 0
Toyota Prius güneş enerjisinden yararlanıyor
Toyota Prius güneş enerjisinden yararlanıyor
17 0
banner82

Polonya Bisiklet Turu'nda trajik kaza

banner27

Belçikalı bisikletçi Bjorg Lambrecht, Polonya Turu'nda geçirdiği kazanın ardından hayatını kaybetti

Polonya Bisiklet Turu'nda trajik kaza
banner267

Turun Chorzow ile Zabrze kentleri arasında dün koşulan üçüncü etabına katılan 22 yaşındaki Lambrecht, yoldan çıkarak kaza geçirdi. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahale ettiği sporcu, helikopterle hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. 

Lambrecht'in takımı Lotto-Soudal'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ailesi, arkadaşları ve takımı için en büyük trajedi yaşandı. Huzur içinde uyu." ifadeleri kullanıldı.

Yarış direktörü Czeslaw Lang, kazanın düz ve geniş bir yolda meydana geldiğini belirterek, "Yüksek hızda yarışılan bir bölge değildi. Tereddüt yaşadığı bir anda yoldan çıktı ve kaza meydana geldi. Durumu çok ağırdı, ambulans ve helikopter çağırdık. Kalbi yeniden çalışmaya başladı ancak müdahale sırasında hayatını kaybetti." açıklamasında bulundu.

Belçikalı sporcu, geçen yıl katıldığı 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda ikincilik elde etmişti.  

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.