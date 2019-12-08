Polisler, hedefe attılar

2019 Havalı Silahlar Bench Rest Cumhuriyet Kupasını, Polis Genel Müdürlüğü takımı kazandı. Mehmet Zeybekci 248 puana ulaşarak hem KKTC rekorunun sahibi oldu hem de uluslar arası yarışmalarda elde edilen tüm zamanların en iyi 8. derecesine ulaştı. Kadın atıcılarda YDÜ atıcısı Elif Tuncel uluslar arası yarışmalarda kadın sporcuların bugüne kadar bench rest disiplininde yaptıkları en yüksek ikinci dereceye ulaştı

KKTC Atıcılık Federasyonunun 2019 Faaliyet programı çerçevesinde yer alan 2019 Havalı Silahlar Bench Rest Cumhuriyet Kupası 13 takımın katılımıyla Gönyeli’de Atatürk Atıcılık Kompleksi Atış Poligonunda gerçekleştirildi.

KKTC’de ikinci kez Dünya Ateşli ve Havalı Silahlar Federasyonu (World Rimfire & Air rifle Benchrest Federation) standartlarında gerçekleştirilen ve 2 gün süren mücadele sonunda erkek ve kadın atıcıların dereceleri arasında Dünya Ateşli ve Havalı Silahlar Federasyonu’nun düzenlediği uluslar arası yarışmalarda tüm zamanlarda elde edilen en yüksek derecelerin seviyesinde dereceler de elde edildi.

Milli Atıcı sporcu Mehmet Zeybekci 250 puan üzerinden 248 puana ulaşarak hem KKTC’deki yarışmalarda bugüne kadar elde edilen en yüksek derecenin ve rekorunun sahibi oldu hem de uluslar arası yarışmalarda elde edilen tüm zamanların en iyi 8. derecesine ulaştı.

Kadın atıcılarda ise YDÜ atıcısı Elif Tuncel uluslar arası yarışmalarda kadın sporcuların bugüne kadar bench rest disiplininde yaptıkları en yüksek ikinci dereceyi ulusal bir yarışmada yaparak tüm zamanların en yüksek ikinci derecesine ulaştı.

Takım sıralamasında ise, yarışmacılar birbirlerine çok yakın puanlar toplamayı başardılar. Polis Genel Müdürlüğü 721 puanla birinci olurken, YDÜ Atıcılık Takımı 719 puanla ikinci ve Alayköy Avcılık ve Atıcılık Takımı ise 712 puanla üçüncü oldu.

‘’ 2019 Havalı Silahlar Bench Rest Cumhuriyet Kupası’’ Müsabakasında Derece alan Takımlar ve atıcı sporcular aşağıdaki gibidir.

DERECEYE GİREN TAKIMLAR

1. POLİS GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 721 Puan (19X)

2. YDÜ SPOR BİRLİĞİ 719 Puan (24X)

3. ALAYKÖY AVCILIK ATICILIK 712 Puan (16X)

DERECEYE GİREN FERDİ ERKEK ATICI SPORCULAR

1. MEHMET ZEYBEKÇİ - YDÜ 248 Puan (12X) (REKOR)

2. YUNUS EMRE ÇAKIR – KTBK 241 Puan (8X)

3. TÜNAY KORCAN – ALAYKÖY A/A 241 Puan (7X)

DERECEYE GİREN FERDİ KADIN ATICI SPORCULAR

1. ELİF NİHAL TUNÇEL – YDÜ 244 Puan (11X) (REKOR)

2. ARZEL AKDENİZ – ALAYKÖY A/A 241 Puan (2X)

3. GÜLŞAH B. AMCAOĞLU – GÖNYELİ A/A 227 Puan (2X)