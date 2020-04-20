Plajlar sessiz kalacak

Hentbol, Voleybol ve Tenis FederasyonlarınınYaz aylarında düzenlediği turnuvalara belediyeler sponsor oluyordu. Belediyeler Birliği’nin sportif faaliyetlere katkıyı 2020 yılının sonuna kadar dondurmakararı plaj turnuvalarının organizelerini zorlaştıracak

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği yönetim kurulu ve genel kurulu, Korona Virüs mücadelesi ile hükümetin açıklamış olduğu Ekonomik Tedbirler Paketi’ni değerlendirmişti.

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Yönetim Kurulu ve Genel Kurulunun yapmış olduğu toplantıda, Corona virüs (COVİD 19) mücadelesi bağlamında belediyelerin sorunun ortadan kalkmasına kadar yapılacak mücadelelerde her şartta aktif bir şekilde sahada olunması kararlaştırılmıştı.

Belediyeler mücadele kararlarına rağmen, Ekonomik Tedbirler Paketinde öngörülen devlet paylarından %25 kesinti kararı sonrasında harcamalarında kısıtlamaya gitme kararı almışlardı.

Belediyeler, genel kurul kararı ile kendi bütçelerinden alacağı tedbirler kapsamında, sportif faaliyetlere ve spor kurum ve kulüplerine yardım kaleminin 2020 yılının sonunakadar dondurulmasını kararlaştırmışlardı.

Alınan bu kararlardan en çok etkilenecek federasyonlar plaj etkinlikleri düzenleyen, Hentbol, Voleybol ve Tenis Federasyonları olacak. Hentbol, Voleybol ve Tenis Federasyonlarının Yaz aylarında düzenlediği plaj turnuvalarına belediyeler sponsor oluyordu.

Özellikle İskele ve Mağusa bölgelerinde bu 3 federasyon tarafından düzenlenen ve büyük ilgi gören turnuvalar, plajlara da büyük renk katıyordu. Hentbol, Voleybol ve Tenis Federasyonları, Lefkoşa, Girne ve Karpaz’da da belediyelerin katkıları ile etkinlikler yapıyorlardı.

Belediyelerin katkıyı durdurma kararı bu federasyonların Yazetkinliklerini gerçekleştirmelerine büyük engel teşkil edecek.