Plajda tuş ettiler

Yıldızlar ve Büyükler Plaj Güreş Turnuvası yapılırken, Ahmet Keleş, İsmail Arslan ve Ömer Özyıldırım kategorilerinde birinci oldular

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen “Yıldızlar ve Büyükler Plaj Güreş Turnuvası” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

Tatlısu Belediye Plajı’nda yapılan müsabakalarda yıldızlarda “Hafif”, “Orta” ve “Ağır” olmak üzere üçayrı sıklette büyüklerde ise “Hafif” ve “Ağır” şeklinde iki sıklette kozlarını paylaştı.

Yıldızlar hafif siklette Şahlanspor’dan Ahmet Keleş, orta siklette Büyükkonuk sporcusu İsmail Arslan ve ağır siklette YDÜ sporcusu Ömer Özyıldırım birinciliği elde ettiler.

Büyükler hafif sıklette Büyükkonuk sporcusu Muhammet Ali Eren birinciliği elde ederken, ağır sıklette yine Büyükkonuk sporcusu Ömer Genç birinciliği elde etti.

Oldukça heyecanlı karşılaşmaların olduğu müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan tarafından verildi.