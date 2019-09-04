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Plajda güreşecekler

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Plajda güreşecekler
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Güreş Federasyonu tarafından organize edilen, “Yıldızlar ve Büyükler Plaj Güreş Turnuvası” 7 Eylül Cumartesi yapılıyor.

Tatlısu Belediye Plajı’nda yapılacak müsabakalarda lisans aranacak. Yıldızlarda “Hafif”, “Orta” ve “Ağır” olmak üzere üç ayrı sıklette mücadele edilecek. “Hafif” ve “Ağır” şeklinde iki sıklette kozlarını paylaşacak büyüklerde kimlik kartı veya lisans geçerli olacak. Kimlik kartı veya Lisansını gösteremeyen sporcular mücadele edemeyecekler.

Saat 15.00’deki tartıların ardından, saat 16.00’da başlayacak müsabakalarda dereceye giren sporculara madalya verilecek.

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