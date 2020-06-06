Pilliden havuz müjdesi

SağlıkBakanı Ali Pilli, havuzda antrenmanların başlaması konusunda hafta içerisinde Spor Dairesi yetkililerini görüşmey eçağıracağını açıkladı

Niyazi ERGÜLEN

SağlıkBakanı Ali Pilli spordaantrenman ve maç izni verilmeyen birkaç branştan biri olan havuz sporları için de müjde verdi.

Ali Pilli yüzme sporcularına denizde antrenman izni verdiklerini ancak havuzların durumunun daha riskli olduğu için henüz havuzda spor izni vermediklerini söylerken, kısa sure içerisinde bu duruumu değerlendirerek havuzsporları için de kararlarınıv ereceklerini açıkladı.

Havuzda antrenmanların başlaması konusunda hafta içerisinde Spor Dairesi yetkililerini görüşmeye çağıracağını açıklayan Ali Pilli, Sağlık ve Bilim Kurularına da danışarak kararlarını vereceklerini sözlerine ekledi.