Futbolumuzun genç ve başarılı teknik adamlarından Emre Perçinci, baba olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Emre ve Nazal Bardak Perçinci çiftinin Miracle Hospital’de Emre Perçinci’nin babası olan Okay Perçinci’nin ismini taşıyan Okay isimli bir oğluları dünyaya geldi. Bardak ve Perçinci ailelerinde Okay bebek mutluluğu yaşanırken, korona virüs tehlikesi nedeniyle ziyaretçi kabul edilmiyor.