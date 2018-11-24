Pekmezciler, Turunçlu'da şov yaptı

Ozanköy, Turunçlu'da bu sezon ilk maçına çıkan Mesarya'yı farklı mağlup ederek, zirve yarışına iyice ortak oldu. Ahmet Ogan yönetiminde ilk mağlubiyetini alan Mesarya, bu sezon sahasında oynadığı ilk maçta hayal kırıklığı yaşamış oldu

Yer: Turunçlu Hasan Bardakko Stadı Hakemler: Serhan Şimşek, Sertan Alkın, Özal Çağlayan Mesarya: Ferhat, Volkan, Emre, Eren(60.Dk Hasan), Abdullah(75.Dk Sadullah), Okan, Ahmet, Ogün, Mehmet(44.Dk Hascan), Alp, Yusuf Ozanköy: Feyyaz, Hasan, Muhammed(10.Dk Aytun), Saydam(75.Dk H.Basri), Nedim, Bekir, Murat(46.Dk Selçuk), Aksel, Ali, M.Besli, Mustafa Goller: 21.Dk Eren(Mesarya)49-89(P).Dk Bekir, 74-86.Dk Selçuk(Ozanköy) K-PET Birinci Lig'de son haftaların 2 formda takımı arasında oynanan karşılaşmanın ilk devresinde çekişme vardı. Maçın 10. dakikasında arka baldırından sakatlanan Ozanköy'den Muhammed oyuna devam edemezken, yerine Aytun girdi. Ayağı kötü olan Muhammed'in durumu Pazartesi günü çekilecek MR'dan sonra belli olacak. 21.dakikada gelişen Mesarya atağında Eren Aktaş attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk devrenin geriye kalan dakikalarında takımların atakları sonucu değiştirmedi ve ilk yarı Mesarya’nın 1-0 üstünlüğü ile son buldu. 2.devreye etkili başlayan taraf Ozanköy oldu ve 49.dakikada gelişen atakta Bekir takımına eşitliği getiren golü kaydetti 1-1. 74.dakikada oyuna 2.devre giren Selçuk gelişen Ozanköy atağında topu filelere gönderdi ve skoru 1-2 yaptı. 86.dakikada gelişen bir başka Ozanköy atağında yine Selçuk attığı golle skoru 1-3 yaptı. Maçın son dakikalarında 89.dakikada gelişen Ozanköy atağında ceza alanında oluşan pozisyonda hakem Serhan Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen golcü isim Bekir attığı golle maçın skorunu belirledi 1-4.