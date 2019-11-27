Pedallar dostluk için çevrildi

Green Pedal Bisiklet Kulübü ile Famagusta Cycling Team işbirliğinde Peace and Sport Monaco'nun "White Card" etkinliğini ikinci kez gerçekleştirildi

Green Pedal Bisiklet Kulübü yoğun geçen faaliyetleri arasında yine önemli bir etkinliğe imza atarken, Güney Kıbrıs'tan Famagusta Cycling Team işbirliğinde Uluslararası bir organizasyon olan Peace and Sport Monaco'nun "White Card" etkinliğini ikinci kez gerçekleştirdi.

Peace and Sport Monaco, bisiklet ayağında temsilcisi ünlü bisikletçi Chris Froome olan ve Kıbrıs'a Drogba'yı getiren organizasyon olarak ülkemizde biliniyor. Uluslararası Peace and Sport Monaco'nun "White Card" etkinliğinin ikincisi bu yıl 24 Kasım'da yapıldı.

Dostluk dolu, sportmen bir havada gerçekleşen sürüşe 130'u aşkın bisikletçi katılırken, en güzel parkurlardan biri olan Mağusa-İskele-Kantara parkurunda pedal çevrildi.

Siyasi amaçlardan uzak, insani ve sportif değerlerin ön planda tutulduğu sürüş Derinya'dan başlarken, Long Beach'te verilen molada bisikletçiler beyaz kart göstererek Dünya'da ve sporda barışın önemine dikkat çektiler.