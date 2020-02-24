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Pedallar döndü

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Bisiklette Yafa Yol Yarışı 70 civarındaki sporcunun katılımıyla önceki gün gerçekleştirildi

Pedallar döndü

Bisiklet Federasyonu organizasyonunda düzenlenen Yafa Yol Bisiklet Yarışı geçtiğimiz Pazar gerçekleştirildi. Üç parkur şeklinde düzenlenen yarışta yetmişin üzerinde sporcu ter döktü.

Elit Erkek Ve Genç Erkek Kategoriler 85km uzunluğunda Lefkoşa - Doğancı - Lefkoşa parkurunda yarıştı.

Zorlu geçen yarış sonrasında düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ödülleri yetkililer tarafından verildi.

Elit Kategorisi

1. Soner Akbaş ( Green Pedal )

2. İzzet Şahin İçen ( Green Pedal)

3. Erkan Güngör ( VeloCypri ) .

Genç kategorisinde

1. Çağın Tosun ( VeloCypri )

2. Şevket Hançerli ( VeloCypri )

3. Yıldıray Pekmez ( VeloCypri )

Elit ( Büyük ) Erkek

1. Soner Akbaş ( Green Pedal )

2. İzzet Şahin İçen ( Green Pedal)

3. Erkan Güngör ( VeloCypri )

Genç Erkek

1. Çağın Tosun ( VeloCypri )

2. Şevket Hançerli ( VeloCypri )

3. Yıldıray Pekmez ( VeloCypri )

Yıldız A Erkek

1 . Hasan Hoca ( Green Pedal )

2. Mehmet Çağlar Çakır ( Green Pedal )

3. Ada Dereli ( BSD )

Yıldız B Erkek

1. Emre Kaplan ( Ferdi )

 2. Kerem Pekmez ( VeloCypri )

3. Enes Tekkanat ( Ferdi )

Elit ( Büyük ) Kadın

1. Zekiye Yağmur Aydındağ ( VeloCypri )

2. Sevim Yıldız ( Ferdi )

3 . Mine Devrim ( Tüfekçi )

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