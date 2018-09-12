Passolig'de zirve Galatasaray'ın

Spor Toto Süper Lig’de 4 haftalık periyot geride kalırken, Galatasaraylı taraftarlar lig başladıktan sonra aldıkları 27 bin 504 Passolig ile zirvede yer aldı

Milli aranın ardından Spor Toto Süper Lig’de 5. hafta heyecanı bu hafta oynanacak yaşanacak. Süper Lig’de yer alan takımların lig başladıktan sonra sattığı Passolig sayısı göz önüne alındığından Galatasaray taraftarları aldığı 27 bin 504 elektronik bilet ile zirvede bulunuyor. Onları 27 bin 87 bilet ile Fenerbahçe takip ederken, Beşiktaş ise Süper Lig’in başlamasından bu yana 20 bin 672 Passolig satışı gerçekleştirdi.

Süper Lig’in yeni ekipleri B.B. Erzurumspor taraftarları lig başından bu yana 12 bin 416 elektronik bilet alarak takımlarına destek olurken, MKE Ankaragücü’nde ise bu sayı 6 bin 20 olarak görüldü. Çaykur Rizespor’un ise lig başından bu yana sattığı Passolig sayısı ise 3 bin 94’te kaldı.

Toplam sayıda da zirve Galatasaray'ın

Spor Toto Süper Lig’in 208-2019 sezonu devam ederken, kulüplerin sattığı Passolig sayısında Galatasaray 781 bin 392 bilet ile birinci sırada yer aldı. İkinci sırada bulunan Fenerbahçe 744 bin 476, üçüncü sıradaki Beşiktaş ise 669 bin 558 elektronik bilet satışı yaptı.

Ligde lider, taraftarda sonuncu

Süper Lig’de en az Passolig satışını ise ligde lider durumda bulunan Kasımpaşa gerçekleştirdi. Lacivert-beyazlılar sattığı 14 bin 207 bilet ile Süper Lig’de elektronik bilet satışında son sıraya yerleşirken, Spor Toto 1. Lig takımlarının da dahil ediği ve toplam 36 takımın sıralamasında ise kendisine 29. sırada yer buldu.

Spor Toto Süper Lig’de yer alan takımların sattığı Passolig sayısı şu şekilde:

Galatasaray: 781 bin 392

Fenerbahçe: 744 bin 476

Beşiktaş: 669 bin 558

Trabzonspor: 229 bin 367

Atiker Konyaspor: 133 bin 814

Bursaspor: 133 bin 632

Antalyaspor: 99 bin 848

Kayserispor: 64 nim 132

Evkur Yeni Malatyaspor: 59 bin 884

Göztepe: 59 bin 617

Medipol Başakşehir: 51 bin 563

Demir Grup Sivasspor: 51 bin 165

BB Erzuzurmspor: 41 bin 826

Çaykur Rizespor: 35 bin 649

Aytemiz Alanyaspor: 34 bin 470

Akhisarspor: 33 bin 931

MKE Ankaragücü: 31 bin 533

Kasımpaşa: 14 bin 207

Spor Toto Süper Lig’in başlamasının ardından kulüplerin sattığı Passolig sayısı şu şekilde

Galatasaray: 27 bin 504

Fenerbahçe: 27 bin 87

Beşiktaş: 20 bin 672

Trabzonspor: 15 bin 577

BB Erzurumspor: 12 bin 416

MKE Ankaragücü: 6 bin 20

Bursaspor: 5 bin 108

Konyaspor: 4 bin 433

Kayserispor: 3 bin 804

Evkur Yeni Malatyaspor: 3 bin 649

Çaykur Rizespor: 3 bin 94

Göztepe: 2 bin 524

Antalyaspor: 2 bin 170

Demir Grup Sivasspor: bin 766

Akhisarspor: bin 513

Kasımpaşa: 959

Aytemiz Alanyaspor 775

Medipol Başakşehir: 645