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Pas Akıncı’dan, gol Tatar’dan

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Taşkınköy Raif Denktaş Halı Sahası açılışındaErsin Tatar, Mustafa Akıncı’nın eliyle attığı paslara kafa vuruşu yaparken, 3. kafa vuruşunu gole çevirerek, alkış aldı

Pas Akıncı’dan, gol Tatar’dan
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Ahmet Ersöz başkanlığındaki Taşkınköy Spor Kulübü geçtiğimiz akşam ülkemizin en modern halı sahası haline getirdikleri Taşkınköy Raif Denktaş Halı Sahasının açılışını gerçekleştirirken, bütün devlet erkanını da açılışta buluşturdu.

Açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile başbakan Ersin Tatar, halı sahada futbol yeteneklerini sergilediler. Top sektiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile başbakan Ersin Tatar daha sonra birlikte oynadılar.

Ersin Tatar, Mustafa Akıncı’nın kendisine eliyle attığı paslara kafa vuruşu yaparken, 3. kafa vuruşunu gole çevirerek, alkış aldı.

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