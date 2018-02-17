Paraşütler Havalandı

Yamaç Paraşütü Dünya Hedef Kupası 2018 ‘Paragliding Accuracy World Cup’ yarışları başladı. Bugün sabah saatlerinde yeniden uçacak yarışmacılar, avantaj için havalanacak.

Tatlısu’da hava muhalefeti yüzünden ilk gün gerçekleşemeyen ‘Paragliding Accuracy World Cup’ dün güne, yağmur ve rüzgarla başladı. Sabah saatlerinde birkez daha ertelenen yarışma, sporcular arasında moral bozukluğu yaratsa da, öğlenden sonra etkisini aniden kaybeden rüzgar, yüzleri güldürdü.

Hakemlerin limitte esen rüzgara rağmen, yarışların başlaması kararı ile kısa sürede paraşütlerin atlayacağı yamaca yerleşti.

Saat 15.30 sularında başlayan uçuşlar, gökyüzünü renkli bir şölene dönüştürdü.

Görevliler, özellikle bölgede yaşayanlar ve iki gündür yarışmanın yapılmasını bekleyen yamaç paraşütü tutkunları ile meraklı kalabalık önünde

uçuşunu yapan paraşütcüler, yüksek puan almak için uğraştılar.

Gelecek yarışmalar öncesi kendilerine avantaj yaratma çabasında olan sporcuların tamamı, gecikmeli de olsa uçuşlarını gerçekleştirdiler.

Dünya klasmanında yapılan organizasyonun ilk ayağı olması nedeniyle ayrı bir öneme sahip olan organizasyon, kalabalık sporcu sayısı ile de dikkat çekiyor.

ORGANİZASYON HAKKINDA BİLGİ

Uluslararası Hava Sporları Federasyonu tarafından takvimlendirilen organizasyon katagori iki olarak dünya kupasına puan vermesini sağlaması açısından büyük önem taşıyor.

Bu yıl 6 ayakta gerçekleştirilecek kupanın ilk ayağı ülkemizde gerçekleşiyor. Bundan sonraki program;

4 Mayıs 2018 Kazakistan

13 Temmuz Endonezya

5 Ekim Kanada

2 Kasım Nepal

14 Aralık Arnavutluk

Kuzey Kıbrıs’ta yapılacak yarışmaya yirmiden fazla ülke ve yüzden fazla pilot katılıyor. BRT’den canlı olarak yayınlıyor.