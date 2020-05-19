Paralik: İhanet olarak değerlendiriyoruz

KKTC Atıcılık Federasyonu Başkanı Mehmet Paralik, devlet kurullarının spor açılımları ile ilgili aldıkları kararları kabul etmeyi insanlığa ihanet etmek olarak değerlendirdiklerini belirtti

KKTC Atıcılık Federasyonu Başkanı Mehmet Paralik, devlet kurullarının spor açılımları ile ilgili aldıkları kararları kabul etmeyi insanlığa ihanet etmek olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Paralik yazılı açıklamasında, “Ülkemizde de hayatın normalleşme sürecinin başladığı bu günlerde spor federasyonlarımızın ve camialarının beklentileri de faaliyetlerini kısıtlı da olsa tekrar başlatmak olmuştur. Fakat tam tersi ülkemizde spor açılımları dünyadakinin tam tersine normalleşme sürecinin en sonuna bırakılmıştır” dedi.

İnsanların morallerinin yükseltilmesi ile bedensel ve zihinsel sağlıklarının güçlendirilmesi amacıyla bireysel sporların ön planda tutulduğu bugünlerde, ülke sporu ile ilgili alınan kararların toplumu derin üzüntü ve sıkıntılara soktuğunu gördüklerini kaydeden Paralik şöyle devam etti:

“Atıcılık spor branşları bağlı oldukları ulusal ve uluslararası yasa ve kurallarla, covid-19 tedbirleri içerisinde önerilen sosyal mesafenin üzerinde, 3-8 metre mesafelere yerleştirilmiş 1 metrekarelik atış istasyonları içerisinden yapılan atışlarla gerçekleştirilmektedir. Atıcılık sporu dünyada bireysel spor branşlarının ilk sıralarında yer almaktadır. Açık alan poligonlarda ve atış alanlarında yapıldığından dolayı kişisel sağlık yönünden de sporcuya hiçbir problem yaratmamanın yanında bedensel ve zihinsel zindelik sağladığı bilimsel bir gerçektir. Atıcılık spor camiası ülkemizde çok geniş bir nüfusa sahiptir. Atıcılık spor branşlarının insanlarımıza moral yönünden önemli destek vereceği gerçeği çerçevesinde Poligonlarımızın açılmasının elzem ihtiyaç olduğunu ve 18 Mayıs Tarihli Bakanlar Kurulu kararının insanımıza ihtiyacı olan moral ve mutluluğu tekrar kazandırmak amacıyla ivedi bir şekilde değiştirilmesi gerektiğini talep ediyoruz. Sporun kısıtlandığı ve yasaklandığı her geçen gün insanlarımız üzerinde büyük psikolojik tahribata yol açmaktadır.İlgili Devlet birimlerimizin Ülkemiz Atıcılık sporu ve benzer spor branşlarına hassasiyetle bakacağına ve alınan kararlarda iyileştirme yapılacağına inancımız sonsuzdur.”