Paralik: Gerekli açılımlar yapılacak

Mehmet Paralik, hükümet yetkilileri ile federasyonlar arasındaki toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, “18 Mayıs’ta COVID – 19 ile ilgili tedbirler de göz önünde bulundurularak sporun faaliyete geçmesi için gerekli açılımlar yapılacak.” ifadelerini kullandı

Atıcılık Federasyonu başkanı Mehmet Paralik, Başbakan Ersin Tatar, Dışışleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ile Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin, spor federasyonları başkanları ile bir araya gelerek, federasyonların spor açılımları konusunda yapılabilecekler hakkında görüş alış verişinde bulundukları toplantı sonrasında gelişmeleri açıkladı.

Atıcılık Federasyonu başkanı Mehmet Paralik’in açıklamaları şöyle:

“KKTC hükümet yetkilileri ile ülkemiz spor federasyonları arasında düzenlenen üst düzey toplantı tamamlandı.

Federasyon başkanları ve yönetim kurulu üyeleri federasyonların faaliyetleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu ve görüşülen hususların sağlık kurulu ve bakanlar kurulunda görüşülüp spor faaliyetleri hakkında karar alınmak üzere 18 Mayıs tarihine kadar federasyonlardan süre istendi.

Spor Dairesi müdürlüğünün uzman ekibinin de katılım göstereceği toplantıların sonucunda, 18 Mayıs tarihinde COVID – 19 ile ilgili uluslararası sportif tedbirler de göz önünde bulundurularak ülke sporumuzun tekrar faaliyete geçmesi ile ilgili gerekli açılımlar yapılacaktır.”