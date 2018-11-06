Panele ilgi büyüktü

YDÜ Spor Bilimleri Fakültesi tarafından organize edilen Spor Gazeteciliği ve Yeni Medya paneli, YDÜ’de kalabalık bir katılımla gerçekleştirildi

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Spor Gazeteciliği ve Yeni Medya konulu panel dün düzenlendi.

Yakın Doğu Üniversitesi AKKM Salon 2'de 11.00’de başlayan panelde açılış konuşmasını yapan Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Tiryakioğlu bu panelin bu eğitim döneminde düzenlenen ilk panel olduğunu belirterek panele katılan konuşmacılara da teşekkür etti. Tiryakioğlu paneli izlemeye gelen öğrencilere de iyi dinleyip panelistlerin tecrübelerinden yararlanmalarını tavsiye etti.

Moderatörlüğünü gazeteci – yazar Hasan Hastürer’in yaptığı panelde, Songuç Kürşad (Kıbrıs Gazetesi Spor Müdürü), Çelen Oben (KTSYD Başkanı), Harun Denizkan (GAK TV Direktörü) ve Hasan Ecer (BRT Spor Yorumcusu) konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde medyanın geçmişteki durumu ile teknolojinin gelişmesiyle birlikte şimdiki hali izleyenlere aktarıldı. Panel soru-cevaplarla tamamlandı.