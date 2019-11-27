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Özgürlük Stadı, sentetik çim olacak

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Özgürlük Stadı, sentetik çim olacak

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, beraberindeki bir heyetle birlikte Akdoğan Özgürlük Stadı’nda incelemelerde bulundu.

İnceleme esnasında görevlilerden sahayla ilgili bilgiler alan Kemal Deniz Dana yaptığı açıklamada, Akdoğan Özgürlük Stadı’nın yeniden Spor Dairesi bünyesine alındığını ve sahanın daha elverişli bir hale getirilmesi için çalışma başlattıklarını belirtti.

Akdoğan Özgürlük Stadı’nın yürüyüş parkurlu sentetik çim yapılması için çalışmalarını sürdürdüklerini de dile getiren Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, kısa sürede bu çalışmalarını sonuçlandırmak ve Akdoğan’a güzel bir tesis kazandırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

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