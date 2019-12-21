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Özgüren anıldı

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Spor basınının önemli isimlerinden Raif Özgüren, ölümünün birinci yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı

Özgüren anıldı

Spor basınının önemli isimlerinden, geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Raif Özgüren ölümünün birinci yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Törene Özgüren’in ailesi, spor, basın camiası ve sevenleri katılım gösterdi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetimlerinde görev alan, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na uzun yıllar hizmet veren, birçok gazetede görev yapmış, son olarak Yeni Bakış Gazetesi Spor Şefi olan Özgüren için anma töreni dün Lefkoşa kabristanlığında bulunan kabri başında düzenlendi.

BRT’nin canlı olarak yayınladığı anma töreninde Özgüren ailesi adına Mert Özgüren, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Burhan Gürkan, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu, BRT Müdürü Meryem Özkurt, Kulüpler Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı, Kıbrıs Türk Antrenörler Derneği Başkanı Süleyman Göktaş, Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Başkanı Mustafa Bekiroğulları, Lefkoşa Türk Belediyesi Asbaşkanı Akın Aktunç ve mesai arkadaşları birer konuşma yaptı. Konuşmalar esnasında duygusal anlar yaşandı. Tören din görevlisinin okuduğu dua ile son buldu.

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