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Özgül ve Hüseyin, A4 barajını geçtiler

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Özgül ve Hüseyin, A4 barajını geçtiler

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonunu temsilen; Özgül Çetin, Eliz Yeşilkuşak, Hüseyin Hasan Çakır, Hasan Karataç, Kayel Azer Baycan ve Bartu Kaşif, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 5-8 Aralık 2019 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen Ulusal Gelişim Projesi 11-12 yaş Türkiye Final Müsabakalarına antrenörler Mehmet Gürcenk ve Cem Dağdelen eşliğinde katıldı.

Müsabakalarda alınan sonuçlar: Özgül Çetin 50m kelebek yarışında 3. lük, 100m kelebek yarışında 4. lük elde etti. A4 barajı geçen iki sporcumuz Özgül Çetin ve Hüseyin Hasan Çakır altın madalya ile ödüllendirilirken, A2 Barajı geçen diğer sporcularımız gümüş madalya ile ödüllendirildi. Uzun kulvar yapılan müsabakalarda kırılan rekorlar ise; Özgül Çetin 100m kelebek yarışında 1:09.54 lük derecesiyle KKTC rekoru 200m kelebek yarışında 2:43.93 lük derecesiyle 12-13-14 yaş rekoru 50m kelebek yarışında 31.38 lik derecesiyle 12-13 yaş rekoru 100m serbest yarışında 1:04.78 lik derecesi ile 12 yaş rekorunu Hüseyin Hasan Çakır 400m serbest yarışında 4:55.88 lik derecesi ile 12-13 yaş rekoru 100 m serbest yarışında 1:03.41 lik derecesi ile 12 yaş rekoru kırdı.

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