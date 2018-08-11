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Özgül, Hasan Hüseyin ve Enes, rekorlara kulaç attılar

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Yüzme Yaz Kupası Şampiyonası'nda Özgül Çetin ve Hasan Hüseyin Çakır ikişer, Enes Kansız ise bir rekor kırdı. Yakın Doğu Üniversitesi erkeklerde ve kızlarda birinci oldu

Özgül, Hasan Hüseyin ve Enes, rekorlara kulaç attılar
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Hasan İLKER

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu'nun düzenlediği Küçükler Yüzme Yaz Kupası Şampiyonası gerçekleştirildi.

Şampiyonada ferdi sporculardan Özgül Çetin 50 m kelebekte 00:33.19'luk derecesi ve 100 m kelebekte 01:11.73 lük derecesi ile yeni 11 ve 12 Yaş, Yakın Doğu Üniversitesi Sporcuları Hasan Hüseyin Çakır 100 m kelebekte 01:14.73'lük derecesi ve 50 m kelebekte 00:32.93'lük derecesi ile yeni 11 Yaş, Enes Kansız 100 m kelebekte 01:12.44'lük derecesi ile yeni 12 Yaş rekorlarının sahipleri oldular. Takımlarda ise Yakın Doğu Üniversitesi erkeklerde ve kızlarda birincilikleri elde etti.

Takım sıralaması ise aşağıdaki gibi olmuştur.

KÜÇÜK KIZLAR
1. Yakın Doğu Üniversitesi
2. Ares Spor Kulübü
3. Levent Spor Yüzme Kulübü

KÜÇÜK ERKEKLER
1. Yakın Doğu Üniversitesi
2. Ares Spor Kulübü
3. Karabetça Spor Kulübü

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