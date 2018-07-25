Özersay’a, LTTFF rozeti

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu yönetimi, Dışişleri Bakanı Özersay'a, Türk Gençler Ligi’nin başlama kararı anısına LTTFF’nin rozetini taktı

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) asbaşkanı Osman Ercen, Türk Gençler Ligi’nin yeniden start aldığını vurgulayarak, kararın anısına Kudret Özersay’a, LTTFF’nin bir rozetini taktı.

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) yönetimi, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'ın katılımıyla gerçekleşen ve Grand Palace Banqueting’de gerçekleşen ‘Yurt Dışı Kıbrıslı Türkler Projesi’ lansmanına katıldı.

LTTFF adına başkan Serdar Sarı, asbaşkan Osman Ercen ile yönetim kurulu üyeleri Kemal Soyer, Ali Perçin ve Fikret Gönlübol, Kudret Özersay’la biraraya geldi. Görüşmede federasyon asbaşkanı Osman Ercen, Türk Gençler Ligi’nin yeniden start aldığını vurgulayarak, kararın anısına Kudret Özersay’a, LTTFF’nin bir rozetini taktı.