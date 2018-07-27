Özersay, LTTFF yönetimi ile buluştu

Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Londra temasları sırasında LTTFF yönetim kurulu ile bir araya gelirken, görüşmede LTTFF U14 ve U16 takımlarının 23 Nisan ve 19 Mayıs tarihlerinde KKTC’ye, davet edilmesi konusunda anlaşmaya varıldı

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Londra temasları sırasında Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF) yönetim kurulu ile bir araya geldi.

Londra Tas Restaurant’ta yapılan yemekli toplantıya TC Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, TC Londra Başkonsolosu Çınar Ergin ile KKTC Londra Temsilcisi Zehra Başaran ve Eylül ayında göreve başlayacak KKTC’nin yeni Temsilcisi Oya Tuncalı da katıldı.

Çok olumlu atmosferde geçen toplantıda Kudret Özersay, LTTFF heyetinden faaliyetleri hakkında geniş bilgi aldı. Gençlere yönelik çalışmalara kendilerinin katkı koyabileceklerini söyleyen Özersay, 23 Nisan ve 19 Mayıs tarihlerinde KKTC’ye, U14 ve U16 takımlarının davet edilmesi konusunda LTTFF ile prensip anlaşmasına vardı.

LTTFF başkanı Serdar Sarı, New River Sports Centre’ın haftanın üç gün kiralanması yolunda KKTC’den de destek istediklerini söyledi. Asbaşkan Osman Ercen ise Kudret Özersay’ın, KKTC’ye dönüş sonrası kendilerini arayarak, görüşme talebinde bulunduğunu da ifade etti.

Yemeğe LTTFF adına Başkan Serdar Sarı, Asbaşkan Osman Ercen’in yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Ali Perçin, Fikret Gönlübol, Kemal Soyer, İrfan Davulcular, Vice-President Akın Uysal, eski LTTFF yöneticilerinden Levent Ruso, Enfield Belediye Meclis üyesi Mustafa Çetinkaya da katıldı.