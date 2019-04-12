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Özersay, Gaffari ile görüştü

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Özersay, Gaffari ile görüştü
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Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Avrupa Gençler Bilardo Şampiyonası 2017 yılı üçüncüsü milli sporcu Alara Gaffari ile görüştü.

Görüşme ile ilgili olarak açıklama yapan Kudret Özersay, “Alara Gaffari ile çok güzel bir sohbetimiz oldu. Yeteneği ve çalışma azmiyle kendine güvenen yeni bir nesil yetişiyor. Bizim görevimiz başarılarıyla uluslararası alanda bizleri tüm engelleme girişimlerine rağmen tanıtan, görünür kılan gençlerimize sahip çıkmak ve onları desteklemektir. Bu alanda da elimizden geleni yapacağız.” İfadelerini kullandı.

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