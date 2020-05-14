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Özersay: Açılım bireysel sporlarla başlamalı

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Kudret Özersay, “Hükümet olarak spor alanına hassasiyet duyuyoruz. Açılım bireysel sporlarda başlamalıdır.” açıklamasını yaptı

Özersay: Açılım bireysel sporlarla başlamalı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay genel anlamda sporun önemine dikkat çekerken hükümet olarak spor alanına duyulan hassasiyeti vurguladı.

Açılımın bireysel sporlarda başlaması gerektiğini aktaran Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay bunu Bakanlar Kurulunda değerlendireceklerini kaydetti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli ile 32 federasyon başkan ve temsilcileri ile bir araya geldikleri toplantıda, Spor Federasyonları başkan ve temsilcileri de söz alarak faaliyetlerin yeniden başlaması konusunda açılım projelerini aktararak bilgi verdi ve destek istedi.

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