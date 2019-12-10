Özel yüzücülere, Özbilgehan’dan özel ilgi

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, Bluefin Yüzme Kulübü, FastFrogs Spor Kulübü ve ÖZEV Spor Kulübü bünyesinde yüzme müsabakalarına katılan özel gereksinimli çocukları ve eğitmenlerini ağırladı.

Ziyarette konuşan Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, özel gereksinimli çocuklar ve bireylerin de toplum içerisinde önemli bir yeri olduğunu ve onların da bir şeyleri başarabilecek düzeyde olduklarını dile getirdi.

Özbilgehan, bu üç yüzme ve spor kulübünün farkındalık yaratmak için başlattıkları faaliyetlere destek vereceklerini ve bu gibi projelerin artarak devam etmesini temenni ettiğini de sözlerine ekledi.