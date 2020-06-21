Özel tekniklerini sergilediler

Choi Hnog Hi Taekwondo Karate Budo Özel Teknikler Şampiyonası Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen ChoiHnogHi(Dünya

Taekwondo Kurucusu)Taekwondo Karate Budo Özel Teknikler Şampiyonası Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.

Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu’nun pandemiden dolayı aksayan beş müsabakası da

böylece tamamlanırken Federasyon planladığı faaliyet programına geri döndü.

Yarışmanın ödüllerini, Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ile federasyon, bölge ve kulüp

temsilcileri verirken, müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Öykü Ergin başkanlığında, federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler.

Katagorilerinde birinci olan sporcularırın listesi:

KADINLAR ÖZEL TEKNİKLER MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:1.Pınar Akarpınar

2.Kategori:1.Ceyda Uçaner

3.Kategori:1.Durusu Yenice

4.Kategori:1.Togzhan Birzhankyzy

5.Kategori:1.Elif Yüksel

6.Kategori:1.Cemre Su Karagöz

7.Kategori:1.Mara Armutçu

ERKEKLER ÖZEL TEKNİKLER MÜSABAKA SONUÇLARI

1.Kategori:1.Yaman Doruk Durmaz

2.Kategori:1.Arda Aslan Öztürk

3.Kategori:1.Kerim Karpuz

4.Kategori:1.Nazım Efe Hamurcu

5.Kategori:1.Kıvanç Çağlin

6.Kategori:1.Arda Akın Altuntaş

7.Kategori:1.Kuzey Boztaş

8.Kategori:1.Yusuf Seyha Şen

9.Kategori:1.İsmet Büyüktosun

10.Kategori:1.Doruk Türkmen

11.Kategori:1.Radıl Agıt Yenice

12.Kategori:1.Şakir Atınç Yağızsoy

13.Kategori:1.Şakir Yağızsoy

14.Kategori:1.Alex Armutçu

15.Kategori:1.Özkay Ramiz

16.Kategori:1.Ziya Berk Alav