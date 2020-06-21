Özel tekniklerini sergilediler

Taekwondo Karate Judo Federasyonu tarafından organize edilen ChoiHnogHi(Dünya
Taekwondo Kurucusu)Taekwondo Karate Budo Özel Teknikler Şampiyonası Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı.
Taekwondo Karate Judo Aİkido Federasyonu’nun pandemiden dolayı aksayan beş müsabakası da
böylece tamamlanırken Federasyon planladığı faaliyet programına geri döndü.
Yarışmanın ödüllerini, Federasyon Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ile federasyon, bölge ve kulüp
temsilcileri verirken, müsabakaları uluslararası kokartlı hakemlerimiz Öykü Ergin başkanlığında, federasyon, bölge ve namzet hakemleri yönettiler.
Katagorilerinde birinci olan sporcularırın listesi:
KADINLAR ÖZEL TEKNİKLER MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori:1.Pınar Akarpınar
2.Kategori:1.Ceyda Uçaner
3.Kategori:1.Durusu Yenice
4.Kategori:1.Togzhan Birzhankyzy
5.Kategori:1.Elif Yüksel
6.Kategori:1.Cemre Su Karagöz
7.Kategori:1.Mara Armutçu
ERKEKLER ÖZEL TEKNİKLER MÜSABAKA SONUÇLARI
1.Kategori:1.Yaman Doruk Durmaz
2.Kategori:1.Arda Aslan Öztürk
3.Kategori:1.Kerim Karpuz
4.Kategori:1.Nazım Efe Hamurcu
5.Kategori:1.Kıvanç Çağlin
6.Kategori:1.Arda Akın Altuntaş
7.Kategori:1.Kuzey Boztaş
8.Kategori:1.Yusuf Seyha Şen
9.Kategori:1.İsmet Büyüktosun
10.Kategori:1.Doruk Türkmen
11.Kategori:1.Radıl Agıt Yenice
12.Kategori:1.Şakir Atınç Yağızsoy
13.Kategori:1.Şakir Yağızsoy
14.Kategori:1.Alex Armutçu
15.Kategori:1.Özkay Ramiz
16.Kategori:1.Ziya Berk Alav