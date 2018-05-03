Özel atletlerin uluslararası heyecanı başladı

Uluslararası Özel Atletizm Oyunları’nın 10’uncusu, biri İngiltere biri de Türkiye’den olmak üzere 14 ekibin katılımıyla başladı

Uluslararası Özel Atletizm Oyunları’nın 10’uncusu Atatürk Stadyumu’nda, biri İngiltere biri de Türkiye’den olmak üzere 14 ekibin katılımıyla başladı. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen oyunlar yarın sona erecek.

Oyunların açılış törenine katılan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ile Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın birer konuşma yaptı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit açılışta yaptığı konuşmada, esas olanın engellere takılıp kalmamak olduğunu, özel eğitim gereksinimi olan bireylerin yaşama daha sıkı bağlanabilmeleri için var olan engelleri ortadan kaldırmak arayışı içerisinde olduklarını ifade etti.

Bütçede hane halkı yardım kalemi için 500 bin TL ayrıldığını, bu meblağın özel eğitim gereksinimi duyan bireylerin karşılaştığı bazı engellerin kaldırılması için kullanılacağını ifade eden Özyiğit, bu kalemin Gazimağusa ve Karpaz bölgesinde özel eğitim gereksinimi olan bazı bireylerin ulaşım giderlerinin karşılanması için kullanılmaya başlandığını söyledi. Özyiğit, hedeflerinin, bunu daha kapsamlı hale getirmek için en kısa sürede özel eğitim yasasını geçirerek, özel eğitim önündeki engelleri yasal olarak da ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

