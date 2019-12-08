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Özekmekçi ve Sarıtaş'tan büyük başarı

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WBFF World Championschip yarışmasında Kemal Özekmekçi Transformation (Dönüşüm) kategorisinde dünya şampiyonu olarak büyük bir başarı elde ederken, Sel Sarıtaş Fitness Model kategorisinde üçüncü oldu

Özekmekçi ve Sarıtaş'tan büyük başarı

Amerika’nın Atlantic City şehrinde yapılan WBFF World Championschip yarışmasında yarışan KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu sporcuları Kemal Özekmekçi ile Sel Sarıtaş, önemli başarılar elde ettiler.

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu başkanı Ali Dahlameroğlu ile birlikte Amerika’nın Atlantic City şehrine giden Kemal Özekmekçi kategorisinde şampiyon, Sel Sarıtaş ise üçüncülük elde etti.

Kemal Özekmekçi, Transformation (Dönüşüm) kategorisinde dünya şampiyonu olarak büyük bir başarı elde ederken, Bahamalar'da yapılacak olan 2020 WBFF Dünya Şampiyonası davet edildi. Kemal Özekmekçi, 8 kişi arasından birincilik elde ederek büyük bir gurur yaşattı.

Sel Sarıtaş ise 18 kişi arasından WBFF World Championschip Fitness Model kategorisinde üçüncü olarak podyuma çıktı.

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