Özekmekçi ve Sarıtaş, Özbilgehan ile görüştü

Amerika Birleşik Devletleri’nin Atlantic City kentinde düzenlenen WBFF Dünya Şampiyonası’nda ülkemizi başarıyla temsil eden Kemal Özekmekçi ve Sel Sarıtaş, Spor Dairesi’ni ziyaret ederek daire müdürü Mehmet Özbilgehan ile görüştü.

Şampiyonada “Transformation” kategorisinde dünya şampiyonu olan Kemal Özekmekçi ile “Fitness”kategorisinde dünya üçüncüsü olan Sel Saıtaş’ın ziyaretinde konuşan Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, her iki sporcuyu da tebrik ettiklerini dile getirerek, bu gibi başarılı sonuçların ülke tanıtımı açısından önemli olduğunu belirtti.

Her iki sporcuya da bundan sonraki yarışmalarda başarılar dileyen Özbilgehan, Spor Dairesi olarak özellikle bireysel spor ve sporculara ayrı bir önem verdiklerini ve imkanlar dahilinde destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. Ziyarette KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu da hazır bulundu.