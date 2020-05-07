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Özbilgehan: Cimnastik Salonu için her şey hazır

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Mehmet Özbilgehan, “Çatısı çökme durumuna gelen Cimnastik Federasyonu Salonunun tadilatı için her şey hazırdır.Maliye Bakanlığı blokesi konulan para için yeniden uygunluk verirse ihaleye çıkılacak.” açıklamasını yaptı

Özbilgehan: Cimnastik Salonu için her şey hazır

Spor Dairesi Müdürü Mehmet Özbilgehan, çatısı çökme durumuna gelen Cimnastik Federasyonu Salonu konusunda açıklamalarda bulundu.

Mehmet Özbilgehan'ın açıklaması şöyle:

"Cimnastik Federasyonu salonunun blokesi alındı. İhaleye çıkılma aşamasına gelindi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığında salonun dosyası hazırlandı.

Maliye Bakanlığı blokesi konulan para için yeniden uygunluk verirse ihaleye çıkılacak. Çünkü herşey hazırdır. Normalde Ocak başı ihaleye çıkılacaktı. Ama teknik sorunlar ve virüs salgını nedeniyle süreç tıkandı. Kısa süre içerisinde, Maliye de uygun görürse, cimnastikçilerimizi hak ettikleri salona kavuşturacağız.

Faaliyetlerin sürdürülmesi için mevcudu idamek etmek zorundayız. Ama cimnastik için yeni salon girişimi de vardır. Yeri araştırılır. Yani şartlar da oluşursa yeni salon gündemimizdedir.

CimnastikFederasyonumuzun, Türkiye Cimnastik Federasyonu ile imzaladığı protokol gereği Türkiye Cimnastik Federasyonunun da katkılarıyla yeni salonuyapmayı hedefliyoruz.”

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