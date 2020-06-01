Ozan Kabak’tan Fenerbahçe sorusuna kesin yanıt

Schalke 04'te forma giyen Ozan Kabak, "Bir gün Fenerbahçe'de oynama ihtimalim yok" dedi. Geleceğiyle ilgili de konuşan milli futbolcu, "Hayalim sürekli Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımda forma giymek" ifadesini kullandı

Bundesliga ekibi Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, "Umutla Yarına" projesine destek verdi ve İnstagram canlı yayınında soruları yanıtladı.

20 yaşındaki futbolcu, "Ben Galatasaraylıyım ve bir gün Fenerbahçe'de oynama ihtimalim yok" dedi.

Sarı-kırmızılı kulüpten ayrılmanın zor olduğunu belirten Ozan, "Taraftarımız önünde oynayarak hayallerime ulaştım. Ama hedeflerimi önüme koyunca cesur bir karar almam gerekiyordu ve bu kararı aldığım için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

"Her zaman Fatih hocamı ziyaret ederim"

Türkiye'ye geldiğinde ilk gittiği yerlerden birinin Florya olduğunu söyleyen genç futbolcu, "Her zaman Fatih hocamı ziyaret ederim, o size güvendiyse siz de onu mahcup etmemelisiniz, ben de öyle yaptım" diye konuştu.

Devler Ligi hedefi

Dünyanın en iyi 10 takımından birine transfer olmayı hedeflediğini kaydeden Ozan Kabak, sürekli Şampiyonlar Ligi'nde olan bir takımda oynamak istediğinin altını çizdi.

"A Milli Takım çok güzel bir jenerasyonla geliyor"

"A Milli Takım çok güzel bir jenerasyonla geliyor" diyen milli stoper, "Avrupa Şampiyonası ertelendi ama sakatlığı bulunan oyuncuların da takıma katılmasıyla daha güçlü bir ekip olacağız" açıklamasını yaptı.