Ozan Kabak, yuvadan ayrıldı

Galatasaray, genç savunmacı Ozan Kapak'ın Stuttgart'a transferini KAP'a bildirdi. Alman ekibi, genç oyuncu için sarı-kırmızılılara 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ozan Kabak ise Stuttgart'tan yıllık 1 milyon 800 bin euro alacak

Galatasaray'ın genç futbolcusu Ozan Kabak, Almanya 1. Lig (Bundesliga) ekiplerinden Stuttgart'a transfer oluyor.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ozan Muhammed Kabak'ın, transferi hakkında VfB Stuttgart 1893 AG Kulübü ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.

OZAN İÇİN 12 MİLYON EURO

Edinilen bilgiye göre Galatasaray, Alman ekibinin yaptığı 12 milyon euroluk teklifi kabul etti. Yönetimin onayı sonrasında Stuttgart ile görüşen Ozan Kabak da Alman ekibiyle anlaştı. Ozan Kabak, Stuttgart'tan yıllık 1 milyon 800 bin euro kazanacak.

Stuttgart'a transfer olan genç stoper, en pahalı Türk savunma oyuncusu konumuna geldi.

STUTTGART İÇİN REKOR

Transferin kısa sürede açıklanması beklenirken, Ozan Kabak 12 milyon euro bedelle Stuttgart tarihinin en fazla bonservis ödenen oyuncusu da olacak.

Bundesliga'da 17 haftada topladığı 14 puanla alt sıralarda yer alan Stuttgart'ın yardımcı antrenörlüğünü, Halil Altıntop yürütüyor.

Uzun yıllar altyapısında forma giydiği Galatasaray'da bu sezon ligde 12'si ilk 11'de olmak üzere 13 karşılaşmada görev alan Ozan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 90 dakika forma giydi.