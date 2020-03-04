banner411
banner69
Hasta maskesi mi yoksa altın külçesi mi satın alınıyor anlamadık
Hasta maskesi mi yoksa altın külçesi mi satın alınıyor anlamadık
90 0
Cimnastikte monitör test yapıldı
Cimnastikte monitör test yapıldı
75 0
 
Mart Ayı Hakkında 13 İlginç Bilgi
Mart Ayı Hakkında 13 İlginç Bilgi
71 0
22 0
Hastane yangınına sebep, sürekli yapılan anjiyolar mı?
Hastane yangınına sebep, sürekli yapılan anjiyolar mı?
374 0
Off Roadçular, Alagadi’ye renk kattı
Off Roadçular, Alagadi’ye renk kattı
26 0
Zirai ilaç kutularının doğada işi olmamalı
Zirai ilaç kutularının doğada işi olmamalı
12 0
banner374

Ozan Kabak sakatlandı

banner27

Türkiye Milli Takımına bir şok daha... Schalke 04, milli oyuncu Ozan Kabak'ın 9 ila 12 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı

Ozan Kabak sakatlandı

Sezonu kapatan Cenk Tosun'un ardından bir kötü haber de Ozan Kabak'tan geldi.

Schalke Kulübü'nden yapılan açıklamada, Ozan Kabak'ın, Schalke 04'ün deplasmanda Köln ile yaptığı karşılaşmada girdiği ikili mücadelede yere düşmesi sonucunda bel omurgasındaki 2, 3 ve 4. omurunda kırık meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, genç futbolcunun 9-12 hafta sahalardan uzak kalacağı ve sezonu kapatma riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

A Milli Takımımızda Merih Demiral'ın sezonu kapatmasının ardından CrystalPalace'ın idmanında dizinden sakatlık geçiren Cenk Tosun'un ise sahalara dönmesinin 6 ayı bulacağı açıklanmıştı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.