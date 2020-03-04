Ozan Kabak sakatlandı

Türkiye Milli Takımına bir şok daha... Schalke 04, milli oyuncu Ozan Kabak'ın 9 ila 12 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı

Sezonu kapatan Cenk Tosun'un ardından bir kötü haber de Ozan Kabak'tan geldi.

Schalke Kulübü'nden yapılan açıklamada, Ozan Kabak'ın, Schalke 04'ün deplasmanda Köln ile yaptığı karşılaşmada girdiği ikili mücadelede yere düşmesi sonucunda bel omurgasındaki 2, 3 ve 4. omurunda kırık meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, genç futbolcunun 9-12 hafta sahalardan uzak kalacağı ve sezonu kapatma riskiyle karşı karşıya olduğu kaydedildi.

A Milli Takımımızda Merih Demiral'ın sezonu kapatmasının ardından CrystalPalace'ın idmanında dizinden sakatlık geçiren Cenk Tosun'un ise sahalara dönmesinin 6 ayı bulacağı açıklanmıştı.