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Östersunds yılın takımı seçildi

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Bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde Galatasaray’ı eleyerek dikkat çeken Östersunds, İsveç’te yılın takımı seçildi

Östersunds yılın takımı seçildi
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Her yıl İsveç’in başkenti Stockholm’de düzenlenen spor galasında Östersudns yılın futbol takımı seçilirken, ekibin İngiliz çalıştırıcısı Graham Potter ise yılın antrenörü ödülünü aldı.

Son yıllarda İsveç futbolunda büyük bir çıkış yapan Östersunds, bu sezon İsveç Kupası’nı müzesine götürürken, UEFA Avrupa Ligi’nde de gruplarda başarılı sonuçlar alarak son 32 takım arasına kaldı.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Galatasaray’ı saf dışı bırakarak dikkat çeken Östersunds, Son 32 Turu’nda Arsenal ile eşleşti. Potter’in öğrencileri, tamamlanan İsveç Ligi’ni ise 5. sırada bitirdi. 

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