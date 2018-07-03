Osman Akkuş, Samsun’dan birincilikle döndü

Uluslararası Samsun Açık Su Yüzme Yarışı 1 Temmuzda Samsun Terme bölgesinde başarı ile gerçekleşti. Türkiye’de sporda birçok şampiyonluklara imza atan Nejat Nakkaş anısına düzenlenen 3km açık su yüzme yarışına ülkemizin milli sporcularından Yakın Doğu Üniversitesi Masterlerinden Osman Akkuş katılarak 45-49 yaş gurubu birincisi gelirken ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi başardı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.