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Osman Akkuş, Samsun’dan birincilikle döndü

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Osman Akkuş, Samsun’dan birincilikle döndü
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Uluslararası Samsun Açık Su Yüzme Yarışı 1 Temmuzda Samsun Terme bölgesinde başarı ile gerçekleşti. Türkiye’de sporda birçok şampiyonluklara imza atan Nejat Nakkaş anısına düzenlenen 3km açık su yüzme yarışına ülkemizin milli sporcularından Yakın Doğu Üniversitesi Masterlerinden Osman Akkuş katılarak 45-49 yaş gurubu birincisi gelirken ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi başardı.

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