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Ortaköy Futbol Okuluna kayıtlar sürüyor

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LTB Ortaköy Futbol Okulu’na kayıtlar sürerken, 17 Haziran Pazartesi günü okul, Hasan Vatanseven ve ekibi eşliğinde ilk çalışmasını yapacak

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Ortaköy Futbol Okuluna kayıtlar sürüyor
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Lefkoşa Türk Belediyesi ile Ortaköy Spor Kulübü işbirliğinde faaliyete geçecek olan LTB Ortaköy Futbol Okulu’na kayıtlar sürüyor.

6-11 yaş arası çocukları bünyesine katacak olan LTB Ortaköy Futbol Okulu’nda kayıtlar aylık 100 TL olacak. İlk etapta çocuklara forma, şort ve çorap verilecek. Açılış idmanı öncesinde belirlenecek bir tarihte ise kayıt olan tüm çocuklara yakın zamanda anlaşma sağlanacak özel bir hastanede sağlık taramasından geçirilecek.

17 Haziran Pazartesi günü ilk çalışmasını yapacak Futbol Okulu’nda pedagoji eğitmeni de olan ve uzun yıllardır altyapılarda görev yapan Hasan Vatanseven ve ekibi görev alacak. Ailelerin gerek tribünden, gerekse de kafeteryadan antrenmanları izleyebileceği, FIFA onaylı sentetik zemine sahip, ışıklandırması tamamlanan Ortaköy Sahası’nda yapılacak idmanlarda 6-11 yaş arası çocuklar kategorilere ayrılacak ve her grubun başında bir antrenör yer alacak. İdmanlar çocukların tespit edilecek mekanik özellikleri de göz özünde bulundurularak zaman zaman bireysel olarak da yapılacak.

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