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Ortak yetenekler tespit edildi

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Ortak yetenekler tespit edildi

KKTC Atıcılık Federasyonu Üye Birliği, Atıcılık İhtisas Birliği ile Okçuluk Federasyonu Pazar günü Taşkent Atış Alanında ortak faaliyet düzenledi.
Faaliyet,atıcılık ve okçuluk tanıtımı amacıyla yetenek keşfi ve kitle sporu çerçevesinde organize edildi. Faaliyetler profesyonel eğitmenler nezaretinde atış alanında yaptırıldı. Faaliyetlerde havalı ve ateşli küçük çap tüfeklerle 25-50- 75-100 metre mesafede kart ve metal hedeflere masa üstü destekli keskin nişancı atışları ile okçuluk disiplinleri gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen faaliyetlerde potansiyel atıcılar ve okçular tespit edildi.

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