"Organizasyon acemice yapıldı"

Hasan Sertoğlu, Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina arasında oynanan maçla ilgili açıklamalarda bulunurken, organizasyonun acemice yapılmış bir organizasyon olduğunu söyledi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) başkanı Hasan Sertoğlu, Mağusa Türk Gücü ile Nea Salamina arasında Pile'de oynanan dostluk maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hasan Sertoğlu, telefonla bağlandığı televizyon programında şu açıklamaları yaptı:

"Hasan Sertoğlu olarak benim tavrımın ne olduğunu, yıllarca iyi niyetle ne için uğraştığımı herkes bilir. Ancak biz iyi niyetimizin karşılığını bulamadık.

Özel nedenlerden dolayı da maça gitmedim. Çok acemice yapılmış bir organizasyon oldu. Çünkü nasıl o taraftaki federasyona davet yapıldı. Bu taraftaki federasyona da organizasyon komitesi tarafından davet yapılabilirdi.

Eğer iki lider de bu maça katılacaksaydı, bunun şartları günler öncesinden belirlenirdi. Son gün bu işlerle uğraşılmazdı. Güvenlik bahanesi sundular. Neyin güvenliğinden bahsederler, Oraya harbe mi gidecektik?

Maçın oynanması için Mağusa Türk Gücü çok ciddi bir duruş sergiledi ve maç oynandı. Maç için de MTG'ye baskı yapılmadı. Zaten bizim olduğumuz, futbolun olduğu yerde baskı olmaz. Sadece telkinde bulunabilirler. Maç konusunda çok düşünüp, konuştuk. Maçın oynanmaması da gündeme geldi ama herkes maçın oynanması konusunda hem fikir oldu. Oynanmadığı takdirde Dünyaya rezil olurduk.

Maç günü Koral başkanla da konuştuk. Sonuçta maç oynandı ve güzel de oldu. Ancak üzücü olan bir dostluk maçının bu hallere düşmesidir. Eleştirmek kolaydır. Ancak herkes de kendi prensiplerine göre maça gitti veya gitmedi."