Onyekuru, Monaco'da

Geçen sezon kiralık olarak Galatasaray forması giyen Henry Onyekuru’nun yeni takımı Fransız ekibi Monaco oldu

Monaco, transfer bedeli olarak Everton’a 13,5 milyon euro peşin, 1,5 milyon euro da bonuslarla olmak üzere toplam 15 milyon euro bonservis ödeyecek.

Anlaşma sonrası konuşan Nijeryalı yıldız, “Monaco gibi harika bir kulübe geldiğim için çok mutluyum. Gelişmek ve takıma yardım etmek için her şeyimi vereceğim. Arkadaşlarımla buluşmak için sabırsızlanıyorum.” dedi.

22 yaşındaki futbolcu geçen sezon Galatasaray ile 44 maçta 16 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterirken sarı kırmızlı forma ile 2 de kupa kazanmıştı.