Onurcan, GHE antrenmanında

Hamitköy ile yollarını ayıran deneyimli futbolcu Onurcan Kanburlar, Girne Halk Evi ile antrenmanlara çıkmaya başladı. K-PET Süper Lig'in yeni ekibinin yönetimi, transfer için Hamitköy yönetimi ile temasa geçti. Orta saha ve sol bekte görev yapan Onurcan'a, transferi konusunda Hamitköy yönetiminin de kolaylık göstereceği öğrenildi.
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