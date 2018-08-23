Onurcan, GHE antrenmanında

Hamitköy ile yollarını ayıran deneyimli futbolcu Onurcan Kanburlar, Girne Halk Evi ile antrenmanlara çıkmaya başladı. K-PET Süper Lig'in yeni ekibinin yönetimi, transfer için Hamitköy yönetimi ile temasa geçti. Orta saha ve sol bekte görev yapan Onurcan'a, transferi konusunda Hamitköy yönetiminin de kolaylık göstereceği öğrenildi.