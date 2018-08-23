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Onurcan, GHE antrenmanında

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Onurcan, GHE antrenmanında
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Hamitköy ile yollarını ayıran deneyimli futbolcu Onurcan Kanburlar, Girne Halk Evi ile antrenmanlara çıkmaya başladı. K-PET Süper Lig'in yeni ekibinin yönetimi, transfer için Hamitköy yönetimi ile temasa geçti. Orta saha ve sol bekte görev yapan Onurcan'a, transferi konusunda Hamitköy yönetiminin de kolaylık göstereceği öğrenildi.

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