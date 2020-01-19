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Onur Kandili doğum gününde anıldı

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Onur Kandili doğum gününde anıldı

Elim bir deniz kazası sonucu 19 Ağustos 2013 yılında yaşama veda eden, Mağusa Türk Gücü futbolcusu Onur Kandili doğum gününde (16 Ocak 1993) Mehmetçik’te bulunan kabri başında anıldı.

Mehmetçik futbol takımı, dün 1461 İskele Trabzon ile oynadığı maçı öncesinde, ülkemizin yetiştirdiği yetenekli sporcular arasında yer alan Onur Kandili’yi anarak, Onur'u unutmadıklarını, unutmayacaklarının mesajını verdiler. Takım antrenörü Cenk Şeren, futbolcular, Onur'un annesi Nalan, babası Mehmet ve Kandili ailesinin katıldığı anma töreninde duygusal anlar yaşandı.

Genç yaşına (20 yaş) rağmen futbol, avcılık ve atıcılık dallarında başarıları olan, çok yönlü sporcu kişiliği ile kısa zamanda önemli başarılar elde eden Onur'un mezarına, 27. yaş gününde çelenk ve çiçekler bırakılıp dualar okundu.

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