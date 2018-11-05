Onur Akgül, UKÜ’de anıldı

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi bünyesinde bulunan Sosyal Aktiviteler Koordinatörlüğü'ne bağlı UKÜ 1907 ÜNİFEB (Üniversiteli Fenerbahçeliler) kulübü üyesi öğrencileri UKÜ Spor Koordinatörlüğü işbirliğinde "Onur Akgül Futbol Turnuvası" düzenledi.

Genç yaşta elim bir kaza sonucu hayatını kaybeden Onur Akgül’ün, adını ve anısını yaşatmak için 1907 ÜNİFEB tarafından düzenlenen halı saha turnuvasının dördüncüsü gerçekleştirildi. “Onur Akgül Futbol Turnuvası”na 4 takımın katılırken kazanan takıma kitap hediye edildi.

Onur Akgül Futbol Turnuvası finalinde, Siyah Çoraplılar’ı, 6-5 mağlup eden Kral Jailson birinci olurken, Alex de Souza’yı 8-4 yenen Ordinaryüs, üçüncü oldu.