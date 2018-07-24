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Omonoia 1948 resmen kuruldu

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Omonoia 1948 resmen kuruldu
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Hamit SAKALLI

Omonoia’nın  satılmasıyla birlikte bu duruma karşı çıkan kulübün etkili taraftar grubu GATE 9, yeni bir takım kurma kararı almıştı. Gate, 9 “Halk için Halka” sloganıyla yeni takımın isminin Omonoia 1948 olacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz akşam gerçekleşen kurucu kongreyle Omonoia 1948 resmen doğmuş oldu. Gerçekleştirilen kongrede 550 kişi yeni takımın üyesi yapılırken, kendilerine üye kartları takdim edildi.

Omonoia 1948’in teknik direktörünün ise 2014-2015 sezonunda Omonoia teknik direktörü  Kostas Kaiafa’nın yardımcılığını yapmış olan Michalis Sergiou olacağı açıklandı.

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