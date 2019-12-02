Omaç Başat Turnuvası heyecanı sürüyor

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği (KTSYD) tarafından bu yıl 5’inci kez düzenlenen Omaç Başat Halı Saha Basın Turnuvası’nda ikinci haftanın ikinci mücadelesi ile üçüncü hafta maçları bugün oynanacak.

KKTC Telsim’in destek verdiği, Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahası’nda yer alan turnuvada bugün saat 20.00’de BRT ile Diyalog, saat 21.00’de Yenidüzen ile Kanal T karşı karşıya gelecekler.

Turnuvada 5 Aralık Perşembe günü saat 21.00’de Kıbrıs Gazetesi ile Diyalog karşılaşmasının ardından üçüncü maçlar tamamlanacak. Maç programı ve puan durumu şöyle:

PROGRAM

BUGÜN (3 Aralık Salı)

20.00: BRT – Diyalog

21.00: Yenidüzen – Kanal T

5 ARALIK PERŞEMBE

21.00: Kıbrıs - Diyalog

TAKIMLAR O G B M A Y AV P

1. Yenidüzen 2 1 1 - 5 2 3 4

2. Kıbrıs 2 1 - 1 4 5 -1 3

3. BRT 1 - 1 - 2 2 0 1

4. Kanal T 1 - - 1 2 4 -2 0

5. Diyalog - - - - - - - -