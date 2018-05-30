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Omaç Başat anılıyor

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Merhum spor yazarı Omaç Başat, ölümünün dördüncü yılında anılacak

Omaç Başat anılıyor
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Kıbrıs Türk sporuna ve spor basınına uzun yıllar hizmet eden spor yazarı, gazeteci Omaç Başat ölümünün dördüncü yılında mezarı başında anılacak.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nin organizasyonunda, Omaç Başat’ın ailesi ve sevenlerinin bir araya geleceği anma töreni bugün Lefkoşa Kabristanlığı’nda bulunan mezarı başında saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

Omaç Başat 1946 Yılında Lefkoşa’da doğdu. Gazeteciliğe 1963 yılında Halkın Sesi Gazetesi’nde muhabir olarak başladı. Zaman Gazetesi’nde Spor Müdürlüğü, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda Spor Yorumcusu, Program Yapımcısı ve Birlik Gazetesi’nde spor yazarlığı yaptı. Kıbrıs Gazetesi’nin kurucu kadrosunda da yer alan Başat, Gazete’nin spor müdürü olarak da görev aldı.

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu üyeliği ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor İhtisas Komisyonu’nda da görev yapan Başat, KKTC Olimpiyat Komitesi Başkanlığı görevini de yürüttü. Pek çok federasyonun kuruluşunda başkanlık ve yönetim kurullarında da görev alan Omaç Başat, Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği yönetim kurulunda uzun yıllar çeşitli

kademelerde görev yaptı. Başat vefat etmeden önce son olarak Havadis Gazetesinde spor yazarlığı yapıyordu

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