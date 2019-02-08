Olaylı derbide istenen cezalar belli oldu

Geride bıraktığımız yıl Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve olaylı geçen derbiyle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı

Geride bıraktığımız yıl Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve olaylı geçen derbiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. Kadıköy'de 19 Nisan 2018 tarihinde Fenerbahçe Ülker Stadyumu'da Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. İşte detaylar…

Şenol Güneş'e madde atanlara 2,5 yıl, futbolculara atanlara 1 yıl 4 ay 15 gün ceza istemi

Şenol Güneş'e yönelik eyleminden dolayı 3 şüpheli için "Silahla yaralama" ve "Spor alanlarına yasak madde sokma" suçlarından 1.5 yıldan 2.5 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, Quaresma'ya yönelik eyleminden dolayı da 5 şüpheli için, Caner Erkin'e yönelik eyleminden dolayı da iki şüpheli için "Silahla yaralamaya teşebbüs" ve "Spor alanlarına yasak madde sokma" 1 yıl 4 ay 15 güne kadar hapis cezası istendi.

Tüm şüpheliler hakkında seyirden men tedbirinin uygulanması istendi.

35 şüpheli için, "Yasak madde kullanma" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianamede, bir şüpheli için adli para cezası talep edildi. İddianamede şüphelilerin tümü için kararla birlikte seyirden men tedbirinin uygulanması istendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu savcısı Ahmet Aslan tarafından hazırlanarak İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede, 19 Nisan 2018 tarihinde Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın, çıkan olaylar nedeni ile tatil edildiği anlatıldı. Şüphelilerden Abdülkadir D.'nin saat 21.11, Metehan A.'nın saat 21.47, Taner Ç.'nin saat 21.47, Cihat Ö.'nün de saat 20.53 civarında Beşiktaşlı futbolcu Quaresma'yı hedef alarak çakmak ve madeni para fırlattıkları belirtilen iddianamede, Mirsat B.'nin de yine Quaresma'ya bir adet madeni para fırlattıkları, bu cisimlerin Quaresma'ya isabet etmediği belirtildi.

ŞENOL GÜNEŞ'E 3 CİSİM İSABET ETMİŞ

Şüphelilerden Cem A.'nın saat 21.11 civarında sahaya bir adet telefon fırlattığı kaydedilen iddianamede, "Şüpheli Mehmet S.Y.'nin saat 22.00, Sedat D.'nin yine saat 22.00 civarında hedef alarak Şenol Güneş'in kafasına çakmak attıkları, şüpheli Gökhan T.'nin yine saat 22.00 civarında soyunma odasına doğru giden Şenol Güneş'e su dolu bir şişe attığı, Şenol Güneş'in bu eyleme bağlı olarak tekrar yere düştüğü, eylemde kullanılan maddenin Türk Ceza Kanunu'nun 6. maddesi uyarınca silah niteliğine haiz olduğu" belirtildi. Şüpheli İbrahim Y. ve Selçuk G.'nin, Caner Erkin'i hedef alarak sahaya birer adet medeni para attıkları kaydedilen iddianamede, her iki maddenin de futbolcuya isabet etmediği belirtildi.

Bunların dışında kalan 35 şüphelinin sahaya yasak madde attıkları belirtilen iddianamede, bu şüphelilerin 6222 Sayılı Sporda Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un, "Yasak madde kullanma" suçunu düzenleyen 13/4 maddesi gereğince 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. İddianamede bir şüphelinin de adli para cezası ile cezalandırılması talep edildi. İddianamede tüm şüpheliler için kararla birlikte seyirden men tedbirinin uygulanması talep edildi.

Aralarında Caner Erkin ve haklarında iddianame düzenlenen şüphelilerin de bulunduğu 72 şüpheli hakkında, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Yaralama", "Hakaret içerikli tezahürat", "Spor alanlarında yasak madde kullanma" suçundan yürütülen soruşturma takipsizlik kararıyla sonuçlandı.

TOLGA ZENGİN MAĞDUR BÖLÜMÜNDE YER ALDI

Olayları gerçekleştirenlerin organize hareket ettikleri yönünde oluşan şüphe üzerine soruşturmanın genişletildiği bilgisine yer verilen takipsizlik kararında, "Ancak yapılan kapsamlı araştırmaya rağmen şüphelilerin örgüt faaliyeti kapsamında suç işlediklerine dair kamu davası açılmasını gerektirecek yeterlilikte delil elde edilemediğinden bu suç yönünden kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği" belirtildi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Beşiktaş'ın kalecisi Tolga Zengin, takipsizlikle sonuçlanan soruşturmanın mağdur bölümünde yer aldı.