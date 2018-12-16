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Olaylı derbi yine Apoel’in

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Omonoia ile Apoel arasındaki derbi olaylı geçti. Apoel geriye düştüğü maçı Ürdünlü Al Taamari’nin golleriyle kazanırken, çıkan olaylarda sekiz kişi tutuklandı

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Olaylı derbi yine Apoel’in
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Hamit Sakallı

Güney Kıbrıs'ın en büyük derbisinde karşı karşıya gelen Omonoia ile Apoel arasındaki mücadelede Apoel geriye düştüğü maçı Ürdünlü Al Taamari’nin golleriyle kazanırken, çıkan olaylarda sekiz kişi tutuklandı.

Omonoia 29. dakikada Jordi Gomez'in jeneriklik aşırtma golüyle öne geçmesine rağmen ikinci yarı sahneye Apoel'in Ürdünlü orta sahası Musa Al Taamari çıktı. Al Taamari iki gol birden kaydederek derbide Apoel'in sahadan galip ayrılmasını sağladı. Omonoia kalecisi  Constantinos Panayi ise 88.dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Apoel'in ikinci golünden sonra kendini kaybeden Omonoia taraftarları Apoel yedek kulübesini yabancı madde yağmuruna tutarak olaylara sebep oldular. Polis 8 Omonoia taraftarını davranışlardan dolayı tutukladığını açıkladı.

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