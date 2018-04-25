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Olaylı derbi kaldığı yerden devam edecek

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Ziraat Türkiye Kupası'nda tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin, kaldığı yerden seyircisiz oynanması kararı verildi

Olaylı derbi kaldığı yerden devam edecek
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası'nda tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin, kaldığı yerden seyircisiz oynanması kararı aldı.

Yönetim kurulunun yaklaşık 2 saat süren toplantısının ardından TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu, bugün yaptığı toplantıda 19 Nisan 2018 tarihinde Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı ile ilgili kararını verdi.

TFF Yönetim Kurulu, 57. dakikada hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakası ile ilgili olarak; Futbol Müsabaka Talimatı'nın 20. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, müsabakanın yarıda kaldığı andaki şartlarla tedbiren seyircisiz olarak tamamlanmasına oy birliği ile karar verdi.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçı kaldığı yerden 3 Mayıs 2018 Perşembe günü oynanacak."

FENERBAHÇE’YE 3 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNAMA

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararları açıklandı. PFDK, Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oynama cezası verdi. Öte yandan Kurul, Beşiktaşlı Pepe'ye ve Tolga Zengin'e 1'er maç men cezası verdi. 

BEŞİKTAŞ OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ancak 57. dakikada çıkan olaylar sebebiyle yarıda kalan Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasının TFF tarafından kaldığı yerden devam etmesine karar verilirken, Beşiktaş yönetimi maça çıkmama kararı için hazırlanıyor. TFF yönetiminin Riva’da toplandığı sıralarda Beşiktaş yönetimi de kulüp binasında alınacak kararı bekleyerek masaya bütün seçenekleri koydu. TFF’nin maçın kaldığı yerden devam etmesi kararını vermesi üzerine siyah-beyazlı yönetim, maça çıkmama kararını divan üyelerine sunmak üzere karar aldı. 26 Nisan'da yapılacak olan Olağanüstü Divan Kurulu İstişare toplantısında Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı alan yönetim, bu kararı divan üyelerine soracak ve oylamadan çıkacak karara göre yol haritası belirlenecek.  

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