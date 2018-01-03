Olaylar disiplinlik oldu

KTFF Soruşturma Merci, K-Pet Süper Lig Yalova SK ile Mağusa Türk Gücü SK takımları arasında oynanan karşılaşmada, Yalova taraftarlarının sebep olduğu saha olaylarından dolayı Yalova’yı, maçın yardımcı hakemi Ali Orcan'a yönelik yaptığı fiilden dolayı Yalova futbolcusu Erkan Gezici'yi, Disiplin Kurulu tarafından cezalı olmasına rağmen taraftar olarak bulunan Ahmet Kocakasap'ı, maçın orta hakemi Timur Ercan Bodi'ye yönelik yaptığı fiilden dolayı Disiplin Kurulu'na sevk etti.

K-Pet Süper Lig’de Doğan Türk Birliği ile GAÜ Çetinkaya arasında oynanan karşılaşmada, Doğan Türk Birliği taraftarlarının sebep olduğu saha olaylarından dolayı ise Doğan Türk Birliği, Disiplin Kurulu'na sevk edildi.